الأوقاف: ما تبثه قنوات الفتنة عن هدم المساجد شائعات.. والافتتاحات خير دليل

وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم الإثنين، أن أكبر رد على تلك الشائعات والأخبار المفبركة هو ما تقوم به الوزارة من افتتاح متتال للمساجد على مستوى الجمهورية وفى كل المحافظات، مشيرة إلى أنها ستفتتح 71 مسجدا يوم الجمعة المقبل، فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020.
وفى سياق متصل، قال رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع يوسف: "إن الوزارة لا تدخر جهدا فى بناء وإعادة إعمار وتجديد المساجد، منوها بأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان قد اعتمد أمس مبلغ 48 مليونا و953 ألفا و200 جنيه من موازنة الوزارة لعام "2020 - 2021" كدفعة أولى لعمارة بيوت الله فى الربع الأول من العام المالى الحالى".
وأكد أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة فى تنظيم البناء وعملية بناء دور العبادة بصفة خاصة، وإعادة عمارة المساجد بالمستوى الذى يليق بقدسية بيوت الله وتوفير الجو الروحى للتعبد.
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