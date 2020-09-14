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وزير التعليم العالي والبحث العلمى يستقبل السفير السعودى بالقاهرة

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء اليوم الاثنين السيد/ أسامة نقلى السفير السعودى بالقاهرة؛ لبحث علاقات التعاون العلمى والبحثى بين مصر والسعودية، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين في العديد من المجالات منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التى تواجههم، مضيفا أن هناك تواصل دائم مع البعثة التعليمية المصرية بالسعودية لمتابعة الطلاب المصريين هناك.

وأشار الوزير إلى بدء الدراسة هذا العام فى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بجامعة الملك سلمان لمساهمتها فى توطيد العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبه أشاد السفير السعودي بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون معاً فى المجالات العلمية والبحثية، مؤكداً حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين.

ومن جانبه أثنى الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى السابق بمصر على جودة العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أنه خلال فترة عمله الماضية بمصر شعر بأنه فى وطنه الثانى.

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كما أشار النامى إلى أن التعليم العالى فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، لافتا إلى إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة فى عدد من المدن المصرية، مؤكدا أنها خطوة ممتازة يشار لها بالبنان، وذلك بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى ختام اللقاء كرم الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى السابق بمصر بمناسبة انتهاء فترة توليه المنصب، معربا عن خالص شكره لسيادته، متنميا له دوام التوفيق والنجاح.

كما تقدم السيد الوزير بالتهنئة للدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافى السعودى الجديد بمصر، متمنيا له دوام التوفيق فى مهام منصبه.

حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ومن الجانب السعودى الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى السابق بمصر، والدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافى السعودى الجديد بمصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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