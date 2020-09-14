أهم الأخبار.. عودة صلاة الجنازة وإقامة الأفراح.. اعتذار رضوى الشربينى.. انسحاب الزمالك من لقاء الحرس

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

بدءا من الأسبوع القادم.. 6 قرارات جديدة للحكومة فى مواجهة كورونا

عقدت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهة الفيروس.. للمزيد اضغط هنا

الخارجية تعلن موعد تسجيل بيانات المصريين في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس النواب

دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتى الاقتراع والتصويت من خلال البريد فى المواعيد المقررة.. للمزيد اضغط هنا

مرتضى منصور يعلن عدم خوض الزمالك لقاء حرس الحدود

رفض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خوض فريقه لقاء حرس الحدود المقرر له الثانى عشر من أكتوبر المقبل فى الجولة الـ 33 للدوري وفقا لما جاء فى جدول مسابقة الدوري.. للمزيد اضغط هنا

أنا غلطت .. رضوى الشربينى تعتذر لغير المحجبات

Advertisements

قالت الإعلامية رضوى الشربينى بعد إحالتها للتحقيق من قِبل الهيئة الوطنية للإعلام أنها أخطأت فى طريقة تعبيرها عن المحجبات.. للمزيد اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي: سحب تركيا لسفينة التنقيب لا يغير من موقفنا تجاه أنقرة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم /الإثنين/، أن إعلان تركيا عن سحب سفينة التنقيب من المنطقة المتنازع عليها لن يغير شيئا من رسالته وموقفه تجاه أنقرة، حيث تبدو بروكسل متشككة بصدقية النوايا التركية.. للمزيد اضغط هنا

قرار كويتي جديد بشأن قضاة ومستشارين مصريين

تستعد دولة الكويت لإستقبال 120 قاضيًا ومستشارًا وعضو نيابة من مصر، لاستكمال أعمالهم في المحاكم الكويتية، وذلك لاستئناف ومباشرة أعمالهم بعد توقفها على خلفية جائحة كورونا.. للمزيد اضغط هنا

وزير الأوقاف يعلن ضوابط وموعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد| تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإن الوزارة بصدد إعداد خطتها للسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة أو صحن مفتوح في غير أوقات الصلوات الخمس أو الجمعة.. للمزيد اضغط هنا

قطع المياه عن مناطق في التجمع والرحاب اعتبارا من غد