نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: بعد تقليده حركته .. الجمهور لـ إمام عاشور: فاكر نفسك حسام غالي

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يرد على الفيشاوي.. كارول سماحة تفاجئ جمهورها بدخولها عالم تيك توك.. ضاحي خلفان يهاجم منظمة الصحة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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