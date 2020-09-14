"الأطباء" تنعى رئيس قسم العظام بمستشفى كفرالزيات: أسكنه الله مع الأبرار والشهداء

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور كامل علاء أحمد الطيب، استشاري ورئيس قسم العظام بمستشفى كفر الزيات، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19.

وتقدمت النقابة في بيان، الاثنين، بخالص "العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

يذكر أنه صدر قانون زيادة بدل المهن الطبية، وصندوق مخاطر المهنة، ويتضمن ما يلي: ١- زيادة بدل المهن الطبية مع تغيير اسمه ل " بدل مخاطر مهن طبية" - إجمالي الزيادة قبل أي استقطاعات : للأطباء البشريين ٥٢٥ جنيها (سيصبح البدل ١٢٢٥ بدلا من ٧٠٠ ) - لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي ٣٧٥ جنية (سيصبح ٨٧٥ بدلا من ٥٠٠ ج ). - لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزياقيين ٣٤٠ جنيها ( سيصبح ٧٩٠ بدلا من ٤٥٠ ). - لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين ٣٠٠ جنيه ( سيصبح ٧٠٠ بدلا من ٤٠٠ ) . Advertisements - يُصرف البدل لأعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة و كذلك العاملين في وزارة التعليم العالي . - تُطبق زيادة بدل المهن الطبية من اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية ( من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ ). . ٢- إنشاء صندوق لتعويض أعضاء المهن الطبية اللذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة .. الصندوق يصرف تعويض مرة واحدة ..و لا يصرف معاش . يُطبق تعويض صندوق المخاطر على شهداء المهنة اعتبارا من ١٣ فبراير ٢٠٢٠. . ٣- أعطي القانون جهة العمل حق مد خدمة عضو الفريق الطبي لسن 62 سنة طبقا لحاجة العمل ، تتم تسوية المعاش عند سن الشيخوخة (ستين عاما) ويستحق عضو الهيئة الطبية المعاش بالاضافة للأجر مع عدم اقتطاع تأمينات .

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