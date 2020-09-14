نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الصحفيين لـ"الإخوان الإرهابية": "من تخدعون أيها الخرفان.. الشعب كشفكم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت جبهة شباب الصحفيين، عن أن جماعة الإخوان الإرهابية الضالة المضللة يحاولون تضليل اعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأي العام ونشر الفوضي وهدم الدولة.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي، إن الجماعة الإرهابية في حالة عدم توازن بسبب خلافات قيادتها الهاربين خارج مصر وأصبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على هذه الخلافات باكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

وأضاف طوالة، أن الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقيادتها بالخارج يوجهون الاتهامات ويحاولون اخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدي الانهيار الذي وصلت إليه الجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن جماعة الافاقون الكاذبون تشهد حالة تفكك وانهيار غير مسبوق حيث دفعت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الاخبار والاحداث والفيديوهات..من تخدعون أيها الخرفان.