انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرة الصحة تُعلن عن 4 محاور هامة في خطة استعدادات الدولة للجولة الثانية المحتملة من فيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اجتمعت اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تحت إشراف الدكتور ” مصطفى مدبولي” عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث حضر اللقاء عدد من الوزارة والمسؤولين بالدولة المصرية، وأشارت وزير الصحة الدكتور “هالة زايد” إلى خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة من الفيروس الخطير كورونا، والتي تنقسم إلى أربعة محاور هامة.

خطة استعداد الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

المحور الأول: وهو خاص بمنافذ تقديم الخدمة الصحية الآمنة والي يضم عدد كبير من المستشفيات ويُقدر عددهم 320 مستشفى عامة أو مركزية، وذلك بالإضافة إلى مستشفيات الصدر والحميات مع زيادة القدرة لدى معامل التحليل على تحاليل الحمض النوي والذي يصل إلى الضعف تقريباً.

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المحور الثاني: يشمل توفير المستلزمات والأدوية من خلال تجهيز احتياطي استراتيجي من جميع الأدوية المطلوبة، وذلك حتى لا يحدث عجز في تلك الأدوية خلال الفترة القادمة وتأمين متطلبات المستشفيات والصيدليات.

المحور الثالث: حوكمة النظام الصحي من خلال تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية تابعة للغرفة المركزية من أجل سرعة تسكين الحالات المصابة، ومع ضرورة منع الدخول من أي منذ بري أو جوي أو بحري للقادمين دون تحليل سلبي للحامض او إحضار تحليل سلبي معه.

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المحور الرابع: ضرورة توفير الأمصال والطعوم من خلال تجهز خط إنتاج في أحد المصانع التابعة للشركة القابضة للأمصال ” فاكسيرا” بالتعاون مع الشركة الصينية، لإنتاج لقاح سترازينكا الذي تطوره جامعة أكسفورد.