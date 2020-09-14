“رسمياً” قرار إجباري من وزارة التموين على جميع البطاقات التموينية التي يبلغ عدد أفرادها عن 3 فأكثر

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الدكتور علي المصيلحي قرار إجباري من وزارة التموين بشأن جميع البطاقات التموينية التي يبلغ عدد أفرادها 3 أشخاص فأكثر، على أن يتم تنفيذ التوجيهات الوزارية بداية من الأمس وهو وقت صدور القرار، كما في المنشور المرق بالخبر.

قرار إجباري من وزارة التموين على البطاقات التموينية التي يزيد أفرادها عن 3 أفراد

وحمل قرار وزير التموين رقم 41 لعام 2020 والذي ينظم صرف كمامات لجميع بقالي التموين، على أن يتم توزيعها على المواطنين في مقررات الشهر الجاري “سبتمبر”، بشكل إجباري.

وتعد عملية صرف الكمامات على البطاقات التموينية قرار إجباري من وزارة التموين، كما تعامل الكمامامات معاملة باقي السلع التموينية، ويتم صرف كمامة واحدة إجباري على كل بطاقة تموين بها 3 أفراد وحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية.

وتعامل الكمامات معاملة باقي السلع التموينية (الزيت والسكر) ويتم صرف كمامة إجبارية للبطاقات عدد ٣ أفراد فأكثر فالحد الأقصى لكل بطاقة ٢ كمامة شهريا.

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ووفق توجيهات وزير التموين فإنه من حق صاحب أي بطاقة صرف كمامتيت كحد أقصى شهرياً، أياً كان عدد الأفراد، كما تم تعميم القرار على جميع مديريات التموين والعمل به من تاريخ إصداره أمس الأحد 13 سبتمبر.

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