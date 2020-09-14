الأنبا بطرس يدشن المعمودية بكنيسة القيامة فى المنيا الجديدة

حضر مراسم التدشين، الأب أنطون فؤاد، راعى الكنيسة، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية الاكليريكية بالمعادى، والأب القمص بولس نصيف، مدير مكتب العمل الإيبارشى، كما حضر أيضًا خدمات المحبة بالإيبارشية، وشعب الكنيسة.
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