الأرصاد : طقس الغد مائل للحرارة نهارا .. والعظمى بالقاهرة 34

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على شمال الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان للهيئة، نشرته عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:- وأوضحت الهيئة، أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

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