فيديو وصور .. الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات

استقبلت محافظات "القاهرة – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية"، اليوم الإثنين، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف بواقع 4 أطنان لمحافظة الشرقية و3 أطنان لكل من محافظة "القاهرة – المنوفية – الإسماعيلية"، وذلك للأسبوع السادس على التوالى.





وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، أكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وتفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

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