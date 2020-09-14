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عبد العاطى والعناني يبحثان حلول مشاكل القطاع السياحي بنهر النيل

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والوفد المرافق له، وذلك لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحى على مجرى نهر النيل وذلك بحضور قيادات الوزارتين ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

ووافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل.

وتم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة علي مجري نهر النيل لمدة عام؛ مع قيام الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الإلتزام بسداد مستحقات الدولة وذلك في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الإستثمار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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