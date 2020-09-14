مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات هامة جديدة للتعايش مع كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) اجتماعاً هاماً الاثنين 14 سبتمبر 2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لمناقشة أخر المستجدات بخصوص وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبحث عودة بعض الخدمات مرة أخرى للمواطنين مثل إقامة الأفراح وصلاة الجنائز وغيرها من الأمور الأخرى التي تهم قطاع كبير من المواطنين. القرارات الجديدة التي اتخذها اليوم مجلس الوزراء بشأن التعايش مع وباء كورونا المستجد:- بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة وباء كورونا المستجد، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا العديد من القرارات الهامة بشأن عودة بعض الخدمات للمواطنين وهذه القرارات تتمثل في:- عودة إقامة الإفراح مرة أخرى بالأماكن المكشوفة والمنشآت السياحية والفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية وذلك بحد أقصى 300 فرد.

إقامة صلاة الجنازة في المساجد التي لها ساحات مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

عودة تنظيم المعارض الثقافية بنسبة حضور لا تتعدي 50% بشرط أن يتم عقدها بالأماكن المفتوحة.

إقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة 50% للحضور وبحد أقصى 150 فرد.

عودة التدريبات مرة أخرى للدرجة الثانية بكرة القدم.

فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب.

إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية في الهيئات الرياضية والشبابية.

إقامة معارض أهلاً مدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.



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