مصطفى الفقى : منسى والشبراوى حققا مجدا عظيما سيظل فى ذاكرة المصريين

وتبادل الفقى، أطراف الحديث مع زوجتى الشهيدين، اللتان حرصتا على إحضار أطفالهن وأسرهن لمشاركتهن لحظة التكريم وتذكر بطولات الشهيدين.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الشهداء غيروا وجه التاريخ فى مصر وستظل أسماؤهم محفورة بأحرف من نور فى سجله، بعدما نجحوا فى تحقيق مجد عظيم سيظل فى ذاكرة كل المصريين الذين سيتذكرون بطولاتهم وفدائهم بأرواحهم فى سبيل الوطن.

من جانبها، وجهت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد منسى، الشكر إلى مكتبة الإسكندرية على تذكر الشهداء وتكريم أسرهم، مشيدة بالدور التنويرى للمكتبة، مضيفة: "لأول مرة أزور المكتبة فهى صرح كبير ورائع وتعد بمثابة مصدر فخر لمصر كاملة وليس الإسكندرية فقط".

كما توجهت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوى، بالشكر إلى المكتبة، مشيرة إلى أن جميع الشهداء هم أبطال مصر الحقيقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، تاركين وراءهم أسر تفخر بهم.

وقدم الفقى، عضوية شرفية إلى أسر الشهداء موجهًا لهم دعوة مفتوحة لزيارة المكتبة، وأهدائهم درع المكتبة تكريما لهم، كما حرص على التقاط صورة تذكارية معهم.