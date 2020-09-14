فيديو .. القومى للأمومة: عقوبة استغلال أحمد حسن وزوجته لطفلتهما تصل للمؤبد

وأضاف السنباطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن سلوكيات أحمد حسن وزوجته ضد القانون، لافتة إلى أن القانون سيحاسبهما.

وتابعت رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة: "إحنا فى قاطرة التنمية ومينفعش نبث سموم للأطفال فى مصر"، منوهة إلى أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فى نشر زوجة أحمد حسن فيديو وهى ترعب ابنتها، خصوصًا وأنها ليست الواقعة الأولى، مؤكدة أن عقوبة استغلال الزوجين للطفلة قد تصل إلى المؤبد.