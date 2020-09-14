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وفد مصري يلتقي عقيلة صالح ويؤكد أهمية العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار

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التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة القبة، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.

 

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إن الطرفان تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الإطراق المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصرى علي العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف اطلاق النار.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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