الزراعة: ورشة عمل حول التقييم الإحصائي والاقتصادى للتجارب الحقلية بالإسماعيلية

نظم قسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي _ المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي ورشة عمل بعنوان ( التقييم الإحصائي والاقتصادى للتجارب الحقلية ) للباحثين والمهندسين الزراعين بمحطة البحوث الزراعية بالاسماعلية . وذلك بحضور د اسماعيل ابو بكر مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلة و الأستاذة الدكتورة منال مصطفى سالم مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي و الدكتور وليد محمد فارس وكيل المعمل والدكتورة هبة فهمى محمد رئيس قسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي والسادة الباحثين بقسم بحوث التقييم الاقتصادى والبيئي . كما قامت مديرة المعمل بافتتاح وحدة المعمل المركزى بنفس المحطه

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