وفد مصري يلتقى عقيلة صالح ويؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة القبة، اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي والوفد المرافق له، وناقش معه سرعة الوصول إلى حل للأزمة الليبية سياسيا.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، أن الطرفان تناولا الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حيث أكد الوفد المصرى على العودة للمسار السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار.