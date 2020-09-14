سيامة 3 قمامصة جدد للخدمة في كنائس شبرا وعين شمس وحدائق القبة

صلى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير الشهيدة دميانة، ورئيس المجلس الإقليمي الدائرة الأولى للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وكل أفريقيا، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار مرقس بشبرا الشمالية.

وخلال صلوات القداس تمت سيامة 3 من الأباء الكهنة في درجة القمصية وهم، القمص يوسف جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالآباصيري بعين شمس، والقمص أثناسيوس يوسف كاهن كنيسة الشهيد جوارجيوس بأبي طاقية بشبرا الشمالية، والقمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير بحدائق القبة.

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البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد بجنوب أفريقيا

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة قد استقبل أمس زوهراب مناتسكانيان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إنه دار الحديث خلال الزيارة حول العلاقات التاريخية التي تربط الكنيستين القبطية والأرمينية اللتين تشتركان في نفس العائلة الأرثوذكسية.

وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني بحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل التعاون المختلفة.