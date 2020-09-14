تشكيل لجنة للتحقيق فى وفاة سيدة بالمستشفى الجامعى بالمنيا

وقدمت الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا، خالص العزاء لأهل الفقيدة، وقرر الوزير، بالتنسيق مع رئيس جامعة المنيا تكليف اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتحقيق فى ملابسات الوفاة على أن ترفع تقريرها للوزير فى موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ اليوم.
يذكر أن اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية وللوفيات، تضم كبار أساتذة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة والتخدير والقلب وطب المناطق الحارة والجهاز الهضمى من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة.
يذكر أن الفقيدة، حضرت للمستشفى يوم الجمعة الموافق 11-9-2020 فى تمام الساعة التاسعة صباحا وهى حامل فى الشهر السابع وتعانى من أعراض اشتباه بفيروس كرونا المستجد، وتم حجزها بالمستشفى وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة والبدء فى علاج الفقيدة بالأدوية المستعملة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحين ظهور نتيجة المسحة، وتم حقنها بأدوية مذيبة للجلطات بجرعات علاجية، ووافتها المنية مساء يوم الأحد 13-9-2020.
وأعربت مستشفيات جامعة المنيا، عن أسفها لما حدث، وأهابت بالمواطنين توخى الدقة فى تناول البيانات والمعلومات الطبية، كما استنكرت ما حدث من أهل المتوفاه من التعدى على الأطقم الطبية وانتهاك حرمة المتوفاة وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها، وهو ما استدعى لتحرير محضر بذلك فى نقطة شرطة المستشفى.
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