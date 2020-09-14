هالة زايد : تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، اليوم الإثنين، مجمع الإسماعيلية الطبى فى إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والمقرر أن يبدأ تطبيقه فى 16 وحدة ومركز طبى و4 مستشفيات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مجمع الإسماعيلية الطبى "مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا"، للاطمئنان على مدى جاهزيته لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمنظومة الجديدة، وتفقدت الوزيرة غرف المرضى بالمبنى الرئيسى للمجمع، ووحدات الرعاية المتوسطة، وكذلك وحدات الرعاية المركزة، بالإضافة إلى الأجنحة التى تم استحداثها داخل المبنى، ووجهت بتوفير جميع سبل الراحة اللازمة للمرضى من حيث جميع التجهيزات لضمان تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى.

وأشار مجاهد، إلى أن المجمع يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال و طوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين"، موضحًا أن الطاقة السريرية للمجمع تبلغ 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وأضاف أن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، وتفقدت العيادات وغرف الغسيل الكلوى داخل المركز، مشيرًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

وتابع أن الوزيرة أشادت بالأعمال الجارية لتنسيق الموقع العام للمركز، مؤكدة أن المركز يعد صرحًا طبيًا فى مجال أمراض الكلى والمسالك البولية سيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى ليس فقط لمحافظة الإسماعيلية بل لجميع أهالى مدن القناة.

ولفت إلى أنه فى نهاية الجولة، عقدت الوزيرة اجتماعًا داخل المجمع الطبى، بحضور كل من الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من الأطباء والمهندسين العاملين بالمجمع.

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وقال مجاهد، إن الوزيرة أكدت أن العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل يجرى على قدم وساق وفقًا للمعدلات الزمنية المحددة، مشيدة بنسب الإنجاز ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ووفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، مشيرة إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية فى مصر.

وأوضح أن الوزيرة، لفتت إلى أن المنظومة الصحية فى مصر تشهد عهدًا جديدًا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يعملون بروح الانتماء للوطن، موجهة الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما يبذلونه من جهد فى خدمة الوطن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تقديم جميع سبل الدعم للأطقم الطبية.

وذكر أن الوزيرة شددت على أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية والإدارية العاملين بالمجمع، كما وجهت بإنشاء نظم لحساب التكاليف للمرضى والدورة المالية للمستشفى بما يضمن تشغيل المجمع الطبى بشكل مستدام وفقًا لأحدث النظم.

وفى ذات السياق، أشار مجاهد، إلى أن الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، تفقد عدد من مراكز طب الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، للوقوف على مدى جاهزيتها تمهيدًا للتشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة، موجهًا بسرعة توريد الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيل الوحدات بالمنظومة الجديدة.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.