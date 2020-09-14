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وزير الرى يبحث مع تنسيقية شباب الأحزاب التحديات المائية التى تواجهها مصر

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أ ش أ 2020-09-14 20:39 0 تبليغ

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بحث الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة جهود الدولة فى إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائى وحقوقها فى مياه النيل.

وذكر بيان لوزارة الرى، مساء اليوم الإثنين، أن الدكتور عبدالعاطى أكد أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب فى زيادة وعى المواطنين بالقضايا التى تخص الأمن القومى والتحديات التى تواجهها الدولة.

وأشار وزير الرى إلى جهود الدولة فى إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا مثل نظم استشعار عن بعد والتليمترى ونظم المعلومات الجغرافية فى إدارة المياه من المنابع حتى آخر نقطة فى شبكة الرى، لافتا إلى أن كفاءة استخدام المياه فى مصر تعتبر من الأعلى مقارنة بدول العالم والأعلى فى أفريقيا.

واستعرض عبدالعاطى التاريخ التفاوضى الذى اتبعته الدولة فى ملف سد النهضة الإثيوبى خلال العقد الأخير، وأكد أن مصر كانت ومازالت داعمة لكل الأشقاء من الدول الأفريقية، وأنه لا سبيل سوى الوصول لاتفاق عادل ومستدام يؤدى إلى التكامل الإقليمى ويحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) والوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث فى ملء وتشغيل السد، موضحا أن الملف يدار من خلال أجهزة الدولة المعنية كل فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الرى الشق الفنى.

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من جانبهم، أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرهم لوزير الموارد المائية والرى لإتاحة الفرصة لهم بتنظيم هذا اللقاء الذى تضمن استعراض جهود الدولة فى ملف سد النهضة، وما تقوم به من إجراءات قانونية وفنية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل.

وأكد شباب التنسيقية أهمية ملف سد النهضة كونه واحدا من أهم التحديات التى تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، ويعد هذا اللقاء فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة حتى نتمكن من العمل سويا فى الترويج لحق مصر فى مياه النيل.

كما تم استعراض حقيقة ما ينشر فى الإعلام الخارجى من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر وتصويرها بأنها ليست صاحبة حق فى هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا فى مستقبل أفضل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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