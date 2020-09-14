البابا تواضروس يعزى أسقف نجع حمادى في رحيل القمص بسادة كاهن دير الأنبا بضابا

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والأب الراحل من عائلة كهنوتية، ووالده هو المتنيح القمص أبسخرون وشقيقه هو المتنيح القمص مقار، وأقيمت صلوات تجنيزه بمشاركة عدد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي.
وألقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، كلمة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يجري بعض الفحوصات الطبية هناك، رثى خلالها الأب المتنيح بكلمات مؤثرة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.
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