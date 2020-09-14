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البابا تواضروس يعزى أسقف نجع حمادى في رحيل القمص بسادة كاهن دير الأنبا بضابا

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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص بسادة القمص أبسخرون، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين. 
ورحل القمص بسادة القمص بسادة أبسخرون بشيخوخة صالحة اليوم الاثنين وهو كاهن دير القديس الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي، عن عمر بلغ ٧٣ سنة، بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٣٥ سنة، حيث سيم قسًا على الدير في ٢٨ مايو ١٩٩٥.

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والأب الراحل  من عائلة كهنوتية، ووالده هو المتنيح القمص أبسخرون وشقيقه هو المتنيح القمص مقار، وأقيمت صلوات تجنيزه بمشاركة عدد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي.

وألقى نيافة الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية، كلمة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يجري بعض الفحوصات الطبية هناك، رثى خلالها الأب المتنيح بكلمات مؤثرة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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