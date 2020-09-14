نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يوم مع أطفال الأسمرات" من تنظيم قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، وبالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة برنامجًا أثريًا ثقافيًا لأبناء وأمهات حي الأسمرات لرفع الوعي الأثري والثقافي لديهم في إطار الاهتمام بمنظومة القيم الإيجابية لنشر الوعي الاثري والمعرفي لأبناء الأسمرات.

وجاء البرنامج الثقافي لتعزيز منظومة القيم بين النشء من خلال العبارات الدلالية للأثر في المتاحف الأثرية، مما يعظم دور الثقافة والآثار في ترسيخ مفهوم الانتماء وقيم المواطنة لديهم، وانطلقت اليوم أولي فاعليات المبادرة بقصر ثقافة تحيا مصر في الأسمرات.

واشتمل اليوم على عدة فقرات كانت الأولى عبارة عن ندوة من تقديم الباحثة الأثرية هبة عبد العزيز بعنوان "سلوكك من أثرك" حيث تم عرض أيقونة القديس بولس والقديس بطرس المعروضة في المتحف القبطي وتوضيح أهمية الصديق الصالح.

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كما تم شرح لقاعة الاستقبال في متحف الفن الإسلامي مع التركيز على المحبه والسلام وذلك بشرح باب يهوده أصلان، أحد أهم القطع في المتحف.

وكانت الفقرة الثانية عبارة عن ندوة بعنوان "حقوقى وواجباتي" قدمتها رانيا أبو سريوه أخصائية التنمية البشرية وتعديل السلوك، فيما كانت الفقرة الثالثة بعنوان "حسن خطك" قدمتها رضا الأنور مع تعليم زخرفة الخط وقدمتها ندي الأنور.

فيما تم تنظيم ورشة عمل للأمهات لتعليم فن التفصيل والخياطة وقدمتها إحسان محمد ثم ورشه عن التسويق لمنتجاتهم عبر الإنترنت وقدمتها روضه عارف.

