قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن هناك بعضًا من موظفى المحليات المسؤولين عن مخالفات البناء فى السجون المصرية وصدرت ضدهم أحكامًا قضائية، والبعض الآخر يجرى محاكمتهم حاليًا.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن جريمة مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم عن موظفى المحليات. وأوضح أن أى شخص لديه أدلة على فساد أى مسؤول فى المحليات عليه التقدم فورًا إلى النيابة العامة والقضاء بشكوى ضده، مضيفًا: "ده جزء من دور المواطن ليكون إيجابى ويساعد الحكومة فى القصاص من الفاسدين".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. الوزراء : جريمة مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم عن موظفى المحليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.