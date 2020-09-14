آخر موعد الخميس القادم.. فرصة لرواد السوشيال ميديا ليكونوا سفراء إعلام | الشروط وطريقة التقدم

قررت اللجنة الاستشارية الخاصة بـ «مبادرة سفراء الإعلام الجديد» أن يكون الخميس المقبل، هو آخر موعد للمسابقة، وتعقد اللجنة، ورشة عمل لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل من بين أكثر من 650 فكرة مقدمة حتى الآن.
وكانت اللجنة قد مدت فترة تلقي الطلبات حتي الخميس 17 سبتمبر، بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة. وتهدف المنصة إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.
وتتكون اللجنة الاستشارية منع عثمان بدران مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees ونسمة الشاذلي: مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني، ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان: مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees.
وبالتزامن مع الاحتفال بيوم الشباب العالمى أطلقت وزارة الدولة للإعلام، منصة "سفراء الإعلام الحديث"، وتدور الفكرة بشكل أساسى على جمع أكبر عدد من الشباب المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى جميع المجالات تحت مظلة الوزارة، لدعم صورة مصر في الإعلام الحديث، على أن يتم إختيار الأفكار والكوادر الأكثر تأثيرًا لمنحهم لقب "سفراء الإعلام الحديث".
ويرصد صدي البلد في التقرير التالي أهداف وشروط الاشتراك في المبادرة
الهدف من المبادرة:
•تمثيل مصر كسفير للإعلام الحديث من خلال أحد القنوات الرسمية للدولة متمثلة فى وزارة الدولة للإعلام.
•حلقة وصل بين الشباب والدولة حيث يكون السفراء صوت الشباب فى مؤسسات الدولة.
•تسهل تنفيذ المقترحات المقدمة من السفراء فى مختلف المجالات بشرط أن تنعكس إيجابيا على صورة مصر.
•عمل شبكة علاقات بين سفراء الإعلام الحديث.
•تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث و الإعلام التقليدي من خلال خلق محتوى إعلامي متكامل.
شروط التقديم:
- أن يكون مواطن مصري/ة الجنسية.
- أن يتراوح سن المشترك بين 18 الى 35 عام.
- أن يكون من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى والفاعلين في المجال الإعلامي الحديث.
- أن يكون المشترك قدم محتوى هادف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.
- لا يشترط مجال معين.
آخر موعد للتقديم هو 17 سبتمبر ٢٠٢٠
تم فتح باب التقديم بدأ من 12 أغسطس 2020 وحتى 17 سبتمبر 2020
للتسجيل عبر الرابط : shorturl.at/kGTX0
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