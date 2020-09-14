قررت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، فى اجتماعها الطارئ الذى عقد مساء اليوم الإثنين، على الدفع بعدد من كوادر الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى عدد من الدوائر الفردية.





كما أقرت الهيئة العليا للحزب، مشاركتها فى القائمة الوطنية ليكون الحزب ضمن قائمة الأحزاب المصرية المشاركة فى القائمة الوطنية، تقديرًا لجهود الأحزاب والقوى السياسية فى إرساء دعائم الديمقراطية. جاء ذلك بعد إعلان نتيجة الاقتراع السرى المباشر، والتى أقرت بإجماع الآراء على ذلك. وحث أعضاء الهيئة العليا للحزب، جموع المصريين على ممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور .. عليا المصريين الأحرار تجمع على المشاركة فى القائمة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.