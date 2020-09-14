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اعتراضا على إدارة عصام خليل .. أيمن أبوالعلا يستقيل من المصريين الأحرار

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مريم يوسف 2020-09-14 21:53 0 تبليغ

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أعلن الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب، اعتراضا على سوء إدارة الدكتور عصام خليل للحزب خلال الفترة الأخيرة.

وقال أبوالعلا، فى بيان له، اليوم الإثنين: "إدارة عصام خليل تسببت فى إضعاف وإغراق حزب كان له شأن سياسى كبير نتيجة جهد سنوات من أعضاء الحزب فى جميع المحافظات، وعصام خليل ينتحر سياسيا بدون مبرر".

وأضاف أن سلسلة من الأخطاء ارتكبها عصام خليل، خلال إدارته للحزب، منها التخلص من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من 64 نائبًا لـ9 نواب، وغلق كثير من المقرات مما أثر على نشاط الحزب فى الشارع، بل تحول من حزب المصريين الأحرار، إلى حزب عصام خليل ومن حوله، وهو ما يتعارض مع المبدأ الديمقراطى الذى نشأ الحزب على أساسه.

 وأشار إلى أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقى، وفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوى السياسية الأخرى بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، كما رفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسى.

واختتم البيان قائلاً: "شاركت فى المصريين الأحرار، إيمانًا بالأيدولوچية التى بنينا الحزب معا متمسكين بها، ولكن ما يحدث الآن هو هدم للحزب بفعل فاعل، وهدم للكيان الذى مارسنا فيه عمل سياسى نظيف فى الماضى، وهو ما لا يتسق مع مبادئى فى العمل السياسى".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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