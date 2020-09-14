صور .. جولة داخل المبنى الجديد لكلية الطب بجامعة السويس

وتعد كلية الطب بجامعة السويس، من أولى كليات المجمع الطبى بجامعة قناة السويس، بهدف إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل متميز لتقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة.

ونستعرض فى السطور القادمة، أبرز مميزات الكلية..

ـ يتكون المبنى من دور أرضى، و4 أدوار علوية، على مساحة 6200 متر مربع.

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ـ يضم 5 معامل تشريح، و6 معامل كيمياء حيوية، و6 معامل هيستولوجى، و9 معامل باثولوجى، و6 معامل فيسيولوجى، و3 معامل متنوعة.

ـ يوجد بالمبنى 40 قاعة محاضرات، ومدرجين للطلاب، بسعة 250 طالبًا، بالإضافة إلى 7 قاعات لـ علم الطفيليات، و7 قاعات لقسم علم العقاقير.

ـ تحتوى الكلية على 17 مكتبا لقسم الباطنة الداخلى 1، و7 مكاتب لقسم الباطنة الداخلى 2، و9 مكاتب لطب الأطفال، و9 مكاتب لقسم النساء والتوليد، و7 مكاتب لقسم الجراحة و12 جراحة، و64 مكتبًا إدارىًا، و5 مكاتب للتواصل الاجتماعى.