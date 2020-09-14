دار الإفتاء : الحجاب تكليف إلهى وجمال

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جاء ذلك فى منشورين لـ دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهو ما حاز إعجاب رواد الصفحة، الذين أكدوا تأييدهم لما جاء فيهما.
وجاءت تغريدة الإفتاء بالتزامن مع أزمة شديدة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصريحات للإعلامية رضوى الشربينى، خلال برنامجها "هى وبس"، أكدت خلالها على جمال الحجاب ومشروعيته.
وقالت رضوى الشربينى، موجهة كلامها لمن تريد خلع الحجاب: "اوعى تقلعى الحجاب.. أنت أحسن منى ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".
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