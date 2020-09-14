فيديو.. بعد توجيه الرئيس بعلاجه.. مريض السمنة من المستشفى: أنا دلوقتى بجرى

قال محمود سمير، مريض السمنة المفرطة والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعلاجه على نفقة الدولة، إن وزنه انخفض 20 كيلو جرام منذ دخوله المستشفى، معلقًا: "أنا بمشى وبجرى وبلعب".





وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أنه كان يعمل فى أحد الأفران وعقب تحوله إلى فرن آلى، جلس فى المنزل، مضيفًا: "وزنى زاد وجالى جلطة". وتابع: "مراتى اللى كانت بتشتغل وبتصرف عليا أنا وأمى، والناس كانوا بيساعدونى".

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