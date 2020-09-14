صور.. نيفين القباج تفتتح معرض بداية للحرف التراثية بالإسكندرية

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يرافقها محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المعرض الدائم للحرف اليدوية التراثية "بداية" بمنطقة الرصافة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة ليونز ميريت.





يقام المعرض على مساحة 500 متر ويضم 60 عارضًا من محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء، والوادى الجديد، والأقصر، وأسوان.

وقالت القباج إن المعرض يضم أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم، كما يضم منتجات لشباب جامعى، ومنتجات لأبناءنا من ذوى الإعاقة، حيث يضم عروض بالأخشاب لشباب جامعى من الصم والبكم، ويقدم بنات جمعية النور للكفيفات منتجات بالبامبو والخرز.

ولفتت القباج إلى أن المعرض يضم أيضا شباب جامعى مصممين للأزياء، وزراعة نباتات للبيوت، ومنتجات كالإكسسوارات، والخيامية والنحاس، والمنتجات البديعة لسيناء والنوبة.

وأكدت القباج، أنه ولأول مرة سيشهد المعرض قاعة لتدريب الشباب لتعلم حرف جديدة، وللعارضين لرفع مستوى المنتج، مشيرة إلى أن المركز قدم تدريبا لمدة 8 أيام لثمانى سيدات وصنعوا منتجات من الخيامية ستُعرض فى معرض بداية.

Advertisements

ولفتت القباج، إلى أن المعرض يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بمراعاة التباعد الاجتماعى، وقياس للحرارة، ووجود مواد مطهرة، وارتداء إجبارى للكمامات.

وقالت القباج، إن استراتيجية الوزارة فى الفترة المقبلة الانتشار وإقامة كثير من المعارض لنحقق العدالة بين العارضين، وتسويق فكرة العمل الحرفى والتراثى، وتعويض فترة الركود التى أصابت العارضين أثناء أزمة فيروس كورونا.

وقدمت القباج، الشكر لمؤسسة ليونز، مشيرة إلى أنها من مؤسسات المجتمع المدنى النشيطة، كما قدمت الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدنى بشكل عام، على تعاونها الوثيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.