فيديو .. رئيس لجنة مكافحة كورونا : الدولة لن تجرب أى لقاح إلا إذا كان آمنا

وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر قناة "ten"، مساء الإثنين: "المصريون ليسوا فئران تجارب والقيادة السياسية لن تسمح بأن يكون المواطنين فئران تجارب".
وأوضح أن الدولة بعد إثبات فاعلية عقار كورونا ستبدأ فى مرحلة الإنتاج والتوزيع على كل عموم البشر، داعيًا أى مواطن يريد التطوع للخضوع للتجارب الدخول على موقع وزارة الصحة وملء البيانات الشخصية وبعدها سيتم الاتصال به وزيارة من فريق من الوزارة.
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