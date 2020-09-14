الارشيف / أخبار مصرية

الفوج السياحي الفرنسي يواصل جولاته بزيارة المتحف المصري بالتحرير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل المتحف المصري في التحرير، اليوم /الاثنين/، أول فوج سياحي قادم من فرنسا، لزيارة مصر، وذلك بعد حوالي 14 يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الخارجية الثقافية.

وتفقد الفوج السياحي قاعات وأقسام المتحف المختلفة ومقتنيات الملك توت عنخ آمون وجناح يويا وثويا، واستمع لشرح عن تاريخ أبرز القطع الأثرية المصرية القديمة.

وحرص الفوج، في نهاية الجولة، على التقاط صورة تذكارية تظهر واجهة المتحف في خلفيتها حيث وصفه السائحون بأيقونة متاحف العالم.

وكان الفوج الفرنسي قد بدأ جولته صباح اليوم بزيارة منطقة آثار سقارة، ومنطقة دهشور الأثرية، حيث أعرب السائحون الفرنسيون عن سعادتهم بزيارة مصر والتعرف على حضارتها العريقة. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفوج السياحي الفرنسي يواصل جولاته بزيارة المتحف المصري بالتحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا