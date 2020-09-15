ضبط المتهم بإلقاء أكياس مياه على السيارات بالطريق وتصويرها لزيادة نسبة المشاهدة علي تيك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة إلقاء أكياس مملوءة بالمياه على السيارات بالطريق العام بالقاهرة وتصويرها وبثها على مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدة جاء ذلك عقب ما رصدته المتابعة بشأن قيام شخص مجهول بإلقاء أكياس تحوى بداخلها مياه على السيارات المارة بمنطقة مقابر الخليفة بدائرة قسم شرطة البساتين ،وتصوير تلك المقاطع وبثها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبرنامج "التيك توك".
بالفحص وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) ،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض بثها على صفحاته الشخصية- بهدف زيادة نسبة المشاهدة ،لتحقيق مكاسب مالية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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