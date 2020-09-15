انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو والصور” طلبها ونالها.. شاب مصري ينام في النعش ويكتب على الفيس “قريباً” ويموت بعدها بـ5 أيام وصدمة بين أصدقاءه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نور رشاد هو شاب مصر محب للحياه، ويظهر هذا جلياً في منشوراته بحسابه الشخصي على الفيس بوك، كان محباً للجميع، يتميز بين أحبابه بالضحكة والبهجة والسرور، ولكنه أصبح حديث السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.

شاب مصري ينام في النعش ويكتب على الفيس “قريباً” ويموت بعدها بـ5 أيام

حيث قام نور بالنوم في النعش والتقط صوراً له في هذه الحالة، ونشرها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل وكتب معلقاً على الصور “قريباً”، وكأنه يعلم بدنو أجله، والمفارقة العجيبة أن نور مات بعد هذا الموقف بـ5 أيام فقط.

Advertisements

وقال نور في أحد منشوراته أنه لا يوجد لديه وقت لكي يكره من يكرهوه، لأنني مشغول بالذين يحبوني”، وكان ينشر عشرات الصور له مع رجال الدين المسيحي وعلى رأسهم البابا تواضروس.

اقرأ أيضاً:

الحكومة ترد على أنباء تأجيل الدراسة مع ترقب الموجه الثانية لكورونا

“رسمياً” قرار إجباري من وزارة التموين على جميع البطاقات التموينية

“رسمياً”أول محافظة مصرية تقرر إعادة فتح قاعات الأفراح

أول 3 محافظات سيتم منع البناء نهائياً ببعض مناطقها

وشكت وفاة نور صدمة كبيرة بين أصدقاءه ومحبية، بسبب هذا الموقف، حيث أن صفحته تحولت إلى سرادق عزاء ناعين الشاب نور، الذي أثرت وفاته في الجميع، وقام العديد من مذيعي القنوات الفضائية بنشر قصته في برامجهم.

قد يهمك أيضاً:

المؤبد وغرامة نصف مليون في انتظار أحمد حسن وزينب

الرئيس السيسي ينحاز لأهالي 4500 قرية على مستوى الجمهورية وتعميم القرار بجميع المحافظات

“بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة من وحدات المرور