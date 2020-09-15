انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعدم عبوة لقاح كورونا ظهرت بيد وزيرة الصحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ظهرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد خلال افتتاحها لمركز إجراء التجارب السريرية المرحلة الثالثة على لقاح كورونا بفاكسيرا التابع لوزارة الصحة، وبيدها عبوة لهذا اللقاح، لتعلن وزارة الصحة فيما بعد عن إعدامها لهذه العبوة.

حيث كشفت مصادر بوزارة الصحة المصرية عن إعدام عبوة لقاح كورونا و التي ظهرت بيد الوزيرة، و حسب المصدر يرجع ذلك إلى الشركة المسئولة عن إجراء التجارب، فقد اعتبرت الشركة أن هذه العبوة غير صالحة لاطلاع الوزير عليها، و ذلك بسبب تعرضها إلى درجات حرارة أقل من الدرجة الخاصة بحفظها، و هو ما يجعلها غير صالحة للاستخدام، لذلك رفضت الشركة عودة هذه العبوة مرة اخرى للثلاجة وطلبت بإعدامها لعدم صلاحيتها.

و قد افتتحت وزير الصحة المصرية هالة زايد مركز إجراء المرحلة الثالثة للتجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا المستجد، و ذلك بتعاون مع الحكومة الصينية وشركة G42 الإماراتية، بهدف إجراء بحوث على هذه التجارب، والتعاون في مجال إنتاج و تصنيع هذا اللقاح في حالة ثبوت فعاليته،و انه بدا من اليوم الأحد سيتم استقبال المتطوعين لإجراء التجارب على هذا اللقاح لاختبارها.