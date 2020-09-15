انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات تقديم شكوى رسمية لهيئة الرقابة الإدارية في حال تعرضك لمضايقات من موظف حكومي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هيئة الرقابة الإدارية هي احدي المؤسسات الحكومية والتي وجدت لتسهيل خدمات المواطنين، وتختص الهيئة منذ إنشائها، بعدة اختصاصات كمتابعة أسباب القصور في الجهاز الإداري ووضع طرق لتلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية ومتابعة تنفيذ القانون وإهمال العاملين لمسئوليات وظائفهم وسوء تأدية الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها من الاختصاصات.

لكن ماذا إذا تعرضت إلى مضايقات من موظف حكومي، سواء بطلب رشوة أو تعطيل للمصالح أو شاهد فساد أو غيره، فكيف يمكن تقديم شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية؟

طرق تقديم الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية

تتيح الهيئة تقديم الشكاوى سواء مكتوبة أو شفهية من خلال مكاتب خدمة المواطنين، بالمقر الرئيسي للهيئة او المكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات. تتيح الهيئة إرسال الشكاوى من خلال البريد العادي على العنوان التالي: تقاطع شارع النزهة و أسماء فهمي بمدينة نصر، أو على صندوق بريد رقم 111 هليوبوليس. تقديم الشكاوى من خلال الفاكس رقم: 0020222915403 تلقى الشكاوى من خلال موقع الهيئة على الأنترنت من خلال الرابط التالي ” هيئة الرقابة الإدارية” قسم الشكاوى ثم ملئ نموذج الشكوى وإرسالها.

ثم تقوم الهيئة ببحث هذه الشكاوى التي يقدمها المواطنون، سواء عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم وذلك بهدف تحسين الخدمات و انتظام سير العمل وسرعة إنجازه .