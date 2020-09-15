فيديو .. رئيس المصريين الأحرار عن استقالة أيمن أبوالعلا : ربنا يوفقه

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه اعتاد عدم الرد على أى شئ إلا بطريقة عملية، وأبسط شئ ما حدث اليوم من أنه رغم أن لائحة الحزب تعطية الحرية فى موضوع الانتخابات، أصر على وجود الهيئة العليا، وبناء عليه كان قرار المشاركة فى الانتخابات ضمن القائمة الوطنية.





وأضاف خليل، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن طارق السيد حصل اليوم على خطاب الانضمام لقائمة الإسكندرية، مضيفًا: "احنا مش فى مزايدة ومش برد على حد ويشكر كل واحد، أنا اتعودت على كده". وتابع: "باشكر الدكتور أيمن أبوالعلا وتقديره لينا، وبعدين مستقلش ليه من فترة، ليه مستنى لغاية النهاردة، ومش هاقوله حاجة وربنا يوفقه، أنا مش هاقول فيه حاجة وحشة وأنا بحبه والخلافات السياسية لا تفسد للود قضية". وأكد أنه يرحب بأى ممثل للشعب فى البرلمان طالما حضر بإرادة الشعب، مضيفًا: "لو الناس مش عايزانا يبقى عندنا تقصير ونشوف التقصير فين ونصلحه". Advertisements

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