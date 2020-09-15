انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” المفتي.. يجوز هدم المساجد للمصلحة العامة والصلاة في المسجد المبني على أرض مغتصبة غير جائزة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جدل كبير حول مسألة هدم المساجد على طريق المحمودية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حسمه مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام في لقاء له عبر قناة صدى البلد الفضائية.

“مفتي الجمهورية” يجوز هدم المساجد للمصلحة العامة

وقال علام في لقاءه التلفزيوني، أن العلماء قالوا بعدم جواز الصلاة على الأرض المغتصبة، كأن تكون مملوكة للدولة أو لفرد، فلا يجوز بناء مسجد عليها إلا بإذن صاحبها لأن الإسلام يحافظ على ملكية الدولة وملكية الأفراد، وأضاف أن النبي عليه السلام استأذن أهل المدينة المنورة أن يبني مسجد في المكان الذي بركت فيه ناقته.

وحول مسألة هدم المساجد قال علام، أن أحد المسؤولين سأل عن المساجد التي تعترض طريق محور المحمودية، وأكد أنه ما تم الإنتهاء عليه من آراء، هو أن المساجد المملوكة لوزارة الأوقاف فإنه يجوز للدولة أن تهدمها ببمصلحة العامة بشرط أن يتم بناء مساجد بدلاً منها.

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وأضاف شوقي علام أنه بالنسبة للمسجد الذي تم بناءه بدون تصريح أو فيه تعدي على أراضي الدولة، فيجوز هدمه أيضاً للمصلحة العامة، ويفضل أن يتم بناء مسجد بدلاً منه.

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