الأزهر للفتوى : الحجاب فريضة عظيمة .. والانتقاص من غير المحجبة يحرمه الدين

وقال المركز فى بيان له، الثلاثاء، "⁩فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا".

وأضاف: "⁩احتشام المرأة فضيلة وافقت الفطرة، ودعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، وحجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها".

وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن ⁩التَّأصيل للتَّعارض بين حجاب المرأة وحُسْن خلقها؛ أمر لا معنى له؛ فالحجاب والاحتشام والسِّتر فضائل عظيمة، لا تُنافى الاتصاف بحُسْن الخُلق، ونقاء الجَوهر.

وتابع "الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة".

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وأشار إلى أنه "لا فرق فى الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء، و⁩حِجاب المرأة خُطوة فى طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة".

وأكد المركز، أنه لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده -عزّ وجلّ- إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.