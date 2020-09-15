وقال اللواء إبراهيم عوض، خلال مداخلة له مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه تم مد ساعات عمل المسؤولين بالحى، إلى الثامنة مساءً بشكل يومى طوال الأسبوع ودون إجازات حتى يومى الجمعة والسبت.
وأوضح أنه تم توزيع مهام تلقى طلبات التصالح على أربعة أماكن إضافية غير مبنى الحى، وهو ما من شأنه عدم تكرار مشهد تكدس المواطنين الراغبين فى التصالح.
وأكد أن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، يمر بنفسه على يوميًا على جميع لمراكز التكنولوجية لمتابعة تطبيق الإجراءات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو .. فتح 20 منفذا لاستيعاب المتقدمين بطلبات التصالح فى المرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.