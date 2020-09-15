موجز السوشيال ميديا.. أوكا يظهر بدون شنب.. ورسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمتابعيه

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

علق اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي على احتساب حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضربة جزاء لصالح سيد البلد والتي تألق في صدها محمد الشناوي.

هنأ الكابتن محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، للفنان بوسف الشريف بعيد ميلاده ال 42.

نشرت الفنان مي كساب فيديو له مع زوجها أوكا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.