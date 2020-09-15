نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
علق اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي على احتساب حكم لقاء الأهلي والاتحاد السكندري ضربة جزاء لصالح سيد البلد والتي تألق في صدها محمد الشناوي.
هنأ الكابتن محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، للفنان بوسف الشريف بعيد ميلاده ال 42.
نشرت الفنان مي كساب فيديو له مع زوجها أوكا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. أوكا يظهر بدون شنب.. ورسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمتابعيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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