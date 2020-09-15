نشرت وزارة الصحة والسكان، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا عن المعتقدات الخاطئة عن مرض السكر.



نشرت وزارة الصحة والسكان، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، إنفوجرافا عن المعتقدات الخاطئة عن مرض السكر. وأوضحت الوزارة، أن العيادات المتنقلة فى انتظار المرصى يوميًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. معتقدات خاطئة عن مرض السكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.