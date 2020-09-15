وزير النقل: تحديث نظم الإشارات بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالى يصل إلى حوالى 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
ففى لقائه مع شركة تاليس العالمية، استعرض الوزير موقف مشروع تطوير نظم الإشارات على "خط القاهرة / الإسكندرية" بطول 208 كم، حيث تم دخول 10 أبراج إشارات رئيسية فى الخدمة.
وأوضحت وزارة النقل: كما تم متابعة معدلات تنفيذ مشروع نظم الإشارات على خط "أسيوط / نجع حمادى" بطول 181 كم، حيث تم دخول برجى إشارات جزيرة شندويل والمراغة الخدمة على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعا.
وفى اجتماعه الثانى مع شركة الستوم العالمية المنفذة لمشروع تحديث وتطوير كهربة إشارات خط "بنى سويف / أسيوط" للسكك الحديدية الذى يبلغ طوله 250 كم، تم استعرض الموقف التنفيذى للمشروع، حيث تم تشغيل 5 أبراج الخدمة على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعا.
ووجه الوزير بتكثيف جميع الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة فى مواقع العمل من جانب المختصين من هيئة السكك الحديدية والاستشارى وموافاته بتقرير أسبوعى عن تقدم الأعمال بالمشروع.
وأكد الوزير، أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد القطارات فى اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.
وأشار الوزير، إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
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