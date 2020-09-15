محافظ كفر الشيخ: تحصين 30 ألفا و155 طائرا ضد الأمراض الوبائية

نظمت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، قوافل بيطرية للرش الجماعى بمراكز ومدن المحافظة، للقضاء على الطفيليات الخارجية بالماشية، وحملات لتحصين الطيور من الأمراض الوبائية، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، والدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج.





أكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يثنى على الجهود التى تقوم بها مديرية الطب البيطرى من تنظيم قوافل للحفاظ على الثروة الحيوانية، من أعمال رش جماعى للماشية بالوحدات البيطرية، وأعمال تحصين الطيور، مشيرا إلى أن عدد الطيور التى حُصنت ضد الأمراض الوبائية 30155 طائر، بالإضافة إلى تطهير 9 أسواق، و12 رياشة. وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه وجه باستمرار حملات تحصين وعلاج الطيور بكل مراكز ومدن المحافظة، ورش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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