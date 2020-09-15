جامعة بنها تعقد أول اختبار إلكترونى تجريبى لطلاب الطب البيطرى

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح مدير المركز، فى بيان صحفى، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والإنترنت.

وأشار إلى أنه تم إجراء أول اختبار الكترونى تجريبى لطلاب كلية الطب البيطرى داخل المركز، وذلك استعدادا لإجراء الامتحانات الالكترونية بالمركز هذا العام.

يذكر أن مركز الاختبارات المركزية يسع لـ700 جهاز كمبيوتر موزعا عَلِى 12 معمل حاسب آلى، لإقامة الاختبارات الالكترونية لـ700 طالب فى وقت واحد وجميع المعامل مزودة بكاميرات مراقبة.

كما أن المركز مزود بالإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الالكترونية عن بعد، ويوجد نظام الإلكترونى لإدارة software الاختبارات الالكترونية، بواسطة مركز التعلم الإلكترونى بالجامعة.