وزير الإنتاج الحربى يبحث تعزيز التعاون مع 5 شركات بيلاروسية

عقد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى لقاءً مع 5 من الشركات البيلاروسية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، وذلك لبحث موضوعات التعاون القائمة وسبل تعزيزها فى مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين.





وأكد الوزير خلال اللقاء، على الاهتمام بزيادة التعاون المشترك والتنسيق بين شركات ووحدات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية لإنتاج معدات بجودة عالية وبأسعار منافسة فى العديد من المجالات المدنية، مثل التعاون بين وشركة حلوان للآلات والمعدات، ومصنع 999 الحربى، فى مجال تصنيع الشاحنات ماز، وكذلك التعاون بين شركة ببروسكا أجروماش و"مصنع 999 الحربى" فى مجال تصنيع المعدات الزراعية، والتعاون بين شركة أمكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى" فى مجال تصنيع المعدات الثقيلة وشركة سيل و"مصنع 999 الحربى" لإنتاج صوامع تخزين الغلال، مؤكدا أن المخطط خلال الفترة القادمة هو توطين الصناعات بالتعاون مع الجهات التصنيعية العالمية والمصرية وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات الصناعية وكذلك القطاع الخاص المصرى.

وصرح محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربى، بأنه تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على تطوير مجالات التعاون مع الشركات البيلاروسية فى المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات المدنية والعسكرية، لافتا إلى أن الشركات التى عقد الاجتماع معها هى: "أمكادور، ومنسك للمحركات، ومنسك للجرارات، وماز، وسيل إينيرجو بروم".

من جانبه، أعرب السفير سيرجى تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون فى مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، مشيدًا بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وجمهورية بيلاروسيا.

ومن جانبهم أشاد ممثلو الشركات البيلاروسية بالتعاون الوثيق بينهم وبين الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى فى مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا الحديثة والعمل على إقامة شراكة طويلة المدى والتوسع فى مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى.