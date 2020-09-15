ضبط راكب مصري في مطار القاهرة وبحوزته 45 آيفون مهرب من الإمارات.. صور

تمكن رجال الجمارك بالادارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد لطفي عامر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة اشتبه محمد الهادي رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول بحقائبه،وبسؤاله عما إذا كانت يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي.

قرر محمد لطفي عامر مدير إدارة الجمرك، تكليف علاء شحاته مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول محمود فتحي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 45 علبة تليفون iPhones فارغة دون التليفونات وتم توسيع دائرة الاشتباه مما أسفر علي العثور على التليفونات داخل حقائب راكب آخر مخبأة بين طيات الملابس وهو يحاول الخروج بها.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والعرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.