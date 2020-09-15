ورديتان.. رئيس الوزراء يكلف بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الاجتماعات التي يعقدها حاليًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذن يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء، وزيادة ساعات العمل، بهدف استيعاب المتقدمين، والتأكيد على تيسير الإجراءات.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات لعمل وردتي عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح في المخالفات، وسنتابع تطبيق هذا القرار.

وعرض اللواء خالد فودة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020، تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 359.9 مليون جنيه، شملت مشروعات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوهًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021، تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، في ذات القطاعات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وشرح محافظ جنوب سيناء تفصيلًا أبرز المشروعات القومية التي تشهدها أرض المحافظة، ففي قطاع التعليم الجامعي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة، أشار إلى تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظة، في مدن طور سيناء، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

وفي قطاع الطرق، أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ ازدواج الطريق الدولي (شرم ـ النفق) بنسبة 100%، بطول 334 كم، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء فيشهد تنفيذ متحف شرم الشيخ، على مساحة 209 م2، حيث تم تنفيذه بنسبة 100%، وجار الانتهاء من أعمال التأثيث وتركيب القطع الأثرية ليكون جاهزًا للافتتاح في أكتوبر 2020، وتم تزويد المتحف بـ 17 بازارًا سياحيًا، و9 محال للحرف اليدوية، و9 مطاعم وجبات سريعة.